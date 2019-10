Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Snel verdienen met stiekeme reizen Iran-China Facebook

Twitter

Email Papendrecht 16 oktober 2019, 10:00

De Chinese import van ijzererts en kolen daalde vanwege de viering van de Golden Week in dat land. De havenarbeiders kregen een week vrij. Ook de staalbedrijven gingen met vakantie. Als gevolg hiervan daalden de charterhuren in het Verre Oosten licht. Voor de panamaxen lagen de huren in het Verre Oosten rond $ 17.000 per dag en voor de supramaxen rond $ 13.000 per dag.