Van scheepswrakken in Javazee weinig meer over

DEN HAAG 14 oktober 2019, 23:18

Er is zeer weinig over van de drie Nederlandse oorlogsschepen die tijdens de Slag om de Javazee in 1942 tot zinken werden gebracht. Ook van twee onderzeeboten (O16 en KXVII) die in 1941 bij Maleisië zijn vergaan is weinig over, meldt het kabinet. De schepen zijn illegaal geborgen om het ijzer te verkopen.