Zeevrachtenmarkt: Inzetbaarheid vloot verstoord

Papendrecht 09 oktober 2019, 10:00

Doordat reders moeten investeren in aanpassing van hun schepen aan de IMO-regels, wordt er momenteel minder geïnvesteerd in nieuwe schepen. De verwachting is dat daardoor de markt zal verbeteren in de laatste maanden van het jaar. Meer schepen zullen bij de werven moeten wachten op het technische aanpassingen. En ook in de eerste maanden van het nieuwe jaar zullen nog veel schepen bij de werven liggen.