Record containerschip in Antwerpen: 23.646 teu

ANTWERPEN 07 oktober 2019

Het is nog meer eens het grootste containerschip ter wereld dat dinsdagavond 1 oktober in het Deurganckdok in Antwerpen aanlegde: de MSC Isabella die de kroon spande met een maximum laadcapaciteit van 23.646 teu.