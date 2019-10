Schuttevaer Premium Ocean Cleanup: verbeterde plasticvanger werkt Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 02 oktober 2019, 23:00

De nieuwste versie van de ‘plasticvanger’ die is ontworpen om de oceanen te ontdoen van plasticafval, werkt volgens de bouwers goed. In tegenstelling tot de vorige versie van het schoonmaaksysteem, houdt het verbeterde prototype het afval wel succesvol vast, meldt The Ocean Cleanup.