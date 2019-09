Schuttevaer Premium SBM ontkent slopers FSO in gevaar te hebben gebracht Facebook

AMSTERDAM 28 september 2019, 08:27

Wereldmarktleider in ontwerp, bouw en verhuur van grote olieproductie, op- en overslagtankers, SBM Offshore, heeft vorig jaar een afgedankte, met kwik verontreinigde tanker naar een sloopwerf in India gebracht. Tijdens de sloop zijn arbeiders blootgesteld aan zeer hoge concentraties kwikdampen. SBM Offshore zegt echter dat de sloop geheel volgens internationale regels is uitgevoerd.

1 / 1 De Yetagun FSO is onlangs gesloopt op een werf in India. (Foto MOS Engineering) De Yetagun FSO is onlangs gesloopt op een werf in India. (Foto MOS Engineering)