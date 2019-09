Schuttevaer Premium Hamburg staat alleen in wens limitering containerschepen Facebook

HAMBURG 22 september 2019, 14:12

De regering van de Duitse deelstaat Niedersachsen is tegen het stoppen van de schaalvergroting in de zeecontainervaart. Dit is tegenstelling tot de ondernemingsvereniging Hafen Hamburg, die onlangs opriep een einde te maken aan de bouw van steeds grotere containerschepen.