Losgeslagen oliehandelaar verspeelt 320 miljoen dollar

SINGAPORE 20 september 2019, 22:56

Een oliehandelaar in Singapore heeft met ongeautoriseerde deals 320 miljoen dollar verspeeld voor zijn werkgever Petro-Diamond Singapore. De Chinees is op straat gezet. Ook is aangifte tegen hem gedaan.