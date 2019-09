Schuttevaer Premium Ocean Viking als eerste met toestemming naar Lampedusa Facebook

LAMPEDUSA 15 september 2019, 17:01

‘Na 14 maanden is de Ocean Viking het eerste civiele reddingsschip dat met toestemming mensen aan land brengt in Italië’, meldt SOS Méditerranée dat de Ocean Viking samen met Artsen Zonder Grenzen in de vaart houdt. Met boten van de Italiaanse kustwacht zijn de 82 migranten in de nacht van zaterdag op zondag 15 september naar het eiland overgebracht.