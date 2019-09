Schuttevaer Premium Drijvende kerncentrale op bestemming Pevek Facebook



PEVEK 14 september 2019, 17:44

MOSKOU Ruslands eerste drijvende kerncentrale is aangekomen op de plaats van bestemming, het arctische Pevek. Het 144 meter lange en 30 meter brede platform was op 23 augustus vertrokken uit Moermansk in het noordwesten van Rusland en is ruim drie weken later na een reis van 5000 kilometer aangekomen in de Noord-Russische stad.