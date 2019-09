Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Hoogste charterhuren in 10 jaar Facebook

Papendrecht 11 september 2019, 10:00

Voor de capesizers zag het er enige tijd somber uit.De export van ijzererts uit Brazilië leed onder overstromingen en extra toezicht van de overheid. Maar intussen is de situatie sterk verbeterd en zijn de charterhuren gestegen tot rond $ 37.000 per dag. Zo hoog zijn de charterhuren in 10 jaar niet geweest.