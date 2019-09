Schuttevaer Premium ‘Ongelukken gebeuren vaak niet per ongeluk’ Facebook

ROTTERDAM 09 september 2019, 12:07

Het adagium dat veiligheid en mensenlevens boven alles gaan, gaat nog niet altijd op in de zeescheepvaart. Dat blijkt uit een rapport van de International Organization of Masters, Mates & Pilots (MM&P) over het verband tussen veiligheid op zeeschepen en commerciële overwegingen.