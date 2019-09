Schuttevaer Premium KVNR blij met duidelijkheid: ‘Geen WML bij internationale zeevaart’ Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 06 september 2019, 15:45

Staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara van Ark heeft donderdagmiddag 5 september in een debat in de Tweede Kamer bevestigd dat de Wet minimumloon niet van toepassing is op de internationale zeevaart. ‘De noodzakelijke duidelijkheid is hiermee voor de internationale zeescheepvaart verkregen’, reageert adjunct-directeur Guido Hollaar van redersorganisatie KVNR.