Nederlandse reders vragen hervatting van missie Sophia

De bemanning van de Fehn Calypso uit het Duitse Leer ging maandag 2 september voor de Middellandse Zeekust op 45 mijl van Algerije in overleg met de Spaanse reddingscoördinatie in Almeria langszij een houten boot met tien vluchtelingen. Drie uur later werden de mannen aan boord genomen van de reddingboot Salvamare Spika, die ze naar Spanje bracht. Diezelfde dag waagden acht boten met in totaal 310 vluchtelingen de oversteek van Noord-Afrika naar Spanje. De meesten werden door de Spaanse marine en kustwacht naar de vaste wal gebracht (Foto Fehn Ship Management)