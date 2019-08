Schuttevaer Premium Maersk wil 80-90 miljoen besparen op bemanning Facebook

Email KOPENHAGEN 27 augustus 2019, 13:40

Maersk wil het mes zetten in de de kosten van zijn scheepsbemanningen. Dat heeft Niels Bruus, verantwoordelijk voor Marine HR, aangekondigd in een interview in het Zweedse vakblad Søfart.