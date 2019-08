Spaans marineschip haalt migranten naar Mallorca

Het zou al helpen als alle Deugers hun financiële bijdrage aan de staatskas leveren zoals het bedoeld is en niet via allerlei constructies drukken / ontwijken. Ook zou het goed zijn om de kosten van het eigen deugen ook op het eigen bordje te houden en niet bij ZE te dumpen. Blijft het geloofwaardig, hoeven we niet over ons nek te gaan van Deugers en behouden we draagvlak voor echte vluchtelingen