Brief in fles na 50 jaar gevonden in Alaska

JUNEAU 19 augustus 2019, 17:51

Een man die brandhout verzamelde in Alaska heeft een fles ontdekt met een handgeschreven boodschap erin die de vinder ‘een goede vaart’ wenste. De fles met brief was ruim vijftig jaar eerder door een Russische matroos in zee gegooid.