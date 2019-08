Spaanse haven Algeciras is voor Open Arms te ver weg

Alsof iedereen uit een ander Land een crimineel is, maar als je alles zo beter weet Noldes moet je jezelf in de tweede kamer kandidaat stellen, kom je er wel achter hoe moeilijk het is om iedereen tevreden te stellen.

En wat kunnen die Mensen er aan doen dat ze een ander kleurtje hebben en uit een ander continent komen.

Men moet de Mensen aan het werk zetten, dan vervelen ze zich niet.

Maar ja je hebt overal doemdenkers.

Slaap zacht hr Noldes en kan het jou schelen dat de Mensen verzuipen of doodgeschoten worden in een oorlog die ze niet willen.