Havenmeester Rotterdam verliest kort geding over loodsplicht

Email DEN HAAG 16 augustus 2019, 20:35

Er is voorlopig geen reden om een vrijstelling van de loodsplicht te weigeren voor 32 schepen van rederij Arklow Shipping. Dat heeft de Raad van State vrijdag beslist in een kort geding dat was aangespannen door de Rotterdamse Havenmeester.