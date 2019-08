Schuttevaer Premium Zware Kees: Zeer beperkt zicht Facebook

Twitter

Email 08 augustus 2019, 16:41

Al drie dagen is het zicht beperkt tot aan kraan twee. Dat is een kleine 75 meter. Ach, lekker rustig zo. Zolang het mistig is, is er geen wind en zolang er geen wind is, zijn er geen golven. En omdat we bezig zijn aan een overtocht in ballast – onderweg naar het droogdok voor een zogenaamde ‘special survey’ – is het ook stil vanaf kantoor. Geen ‘schiet-eens-op-berichten’, geen ‘please explain’-vragen.