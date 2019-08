Schuttevaer Premium KVNR: ‘EU zadelt reders op met vluchtelingen’ Facebook

Twitter

ROTTERDAM 07 augustus 2019, 14:00

Nu de EU zelf geen schepen meer heeft in de wateren van de Middellandse Zee, legt het de verantwoordelijkheid voor het redden van bootvluchtelingen in feite neer bij de koopvaardijschepen. Dat concludeert Cathelijne Bouwkamp, specialist Maritime law and Security bij de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), in een interview met Nieuwsblad Transport.