Russische Kuzma Minin wordt gesloopt

FALMOUTH 03 augustus 2019, 09:02

De Russische bulkcarrier Kuzma Minin, die in december bij Falmouth aan de Britse zuidkust aan de grond liep, heeft een nieuwe eigenaar. Dat bevestigt de Maritime and Coastguard Authority (MCA) aan de regionale Britse website Cornwall Live. Het 180 meter lange schip (23.169 dwt) lag vorig jaar maandenlang aan de ketting in Terneuzen. Ze is nu omgenoemd naar Energy Annabelle. De nieuwe eigenaar wil het schip naar verluidt laten slopen.