Schuttevaer Premium DSC-oproep via tanker helpt opvarenden jacht na ongeval Facebook

Twitter

Email LONDEN 03 augustus 2019, 21:52

Na een oproep via DSC heeft de bemanning van een helikopter van de Britse kustwacht donderdag 1 augustus op de Noordzee een opvarende van een zeiljacht van boord getakeld. De vrouw was tijdens zwaar weer gewond geraakt en had medische hulp nodig.