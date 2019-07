Schuttevaer Premium Londen wil Europese marinemissie in Golf (video) Facebook

Twitter

LONDEN 23 juli 2019, 15:54

Groot-Brittannië stuurt aan op een marinemissie onder Europese leiding in de Perzische Golf. Die moet de veiligheid garanderen van de scheepvaart in de regio, waar Iran een Britse tanker in beslag heeft genomen.