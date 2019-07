Schuttevaer Premium MSC Gayane op borgtocht vrij Facebook

PHILADELPHIA 17 juli 2019, 13:39

Het containerschip MSC Gayane (10.000 teu) dat enkele weken geleden in Philadelphia aan de ketting werd gelegd nadat aan boord een grote partij cocaïne was aangetroffen, is tegen een borgtocht van 50 miljoen dollar weer vrijgegeven en onderweg naar Rotterdam.