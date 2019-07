Schuttevaer Premium Zware Kees: Vreemd schip Facebook

Veel kapiteins bij mijn rederij, zoals ikzelf, hebben een ‘vast’ schip. Maar dat blijkt een rekbaar begrip. ‘U kunt nog even niet naar uw schip, maar we hebben een oplossing hoor!’, roept de man van bemanningszaken enthousiast. Nadat hij heeft uitgelegd dat ik eerst even een scheepje van Florida naar Finland moet varen, merk ik dat ik zijn positiviteit niet volledig deel.