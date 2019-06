Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Flink minder sojabonen uit VS Facebook

De Verenigde Staten exporteren flink minder sojabonen. In het vorige seizoen voerde China 94 miljoen ton sojabonen in, dit seizoen zal dat waarschijnlijk rond 85 miljoen ton liggen. Er zijn twee redenen, door de varkenspest in China werden enorm veel varkens omgebracht en China haalde meer sojabonen uit Brazilië, vanwege de Amerikaanse verhoging van invoerrechten op Chinese goederen.