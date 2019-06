Schuttevaer Premium Minister eist snelle betaling MSC Facebook

DEN HAAG [UPDATE] 25 juni 2019, 16:07

Minister Cora van Nieuwenhuizen dreigt haar geduld te verliezen met containerrederij MSC. Ze vindt dat MSC voldoende tijd heeft gehad voor beoordeling van de ingediende claims in verband met het verlies van 342 containers van het MSC Zoe in de nacht van 2 januari dit jaar. ‘Ik verwacht nu snel daadwerkelijke uitbetaling door MSC’, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

1 / 1 De ravage op de MSC Zoë in de haven van Bremerhaven. (Archieffoto Havariekommando Cuxhaven) De ravage op de MSC Zoë in de haven van Bremerhaven. (Archieffoto Havariekommando Cuxhaven)