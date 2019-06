Schuttevaer Premium Verzekeraar Allianz rapporteert dalend aantal schipbreuken Facebook



MÜNCHEN 23 juni 2019, 12:35

Het aantal schipbreuken is de laatste 20 jaar wereldwijd fors afgenomen. Gingen er in 1998 nog 200 schepen naar de kelder, in 2018 was dit verminderd tot 46 schepen. Dat blijkt uit statistieken van de Duitse scheepsverzekeraar Allianz.