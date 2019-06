Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Ertsvervoer herstelt zich Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 19 juni 2019, 17:09

De inkomsten voor de capesizers verbeterden. Na de mijnbouwongelukken (dambreuken) in Brazilië, waardoor ertsladingen wegvielen, kwam dit scheepstype in problemen, maar er lijkt nu uitzicht te zijn op een beter halfjaar. Voor het eerst sinds januari stegen de charterhuren tot boven $ 15.000 per dag.