Plasticvanger Ocean Cleanup terug naar zee

VANCOUVER 19 juni 2019, 16:45

Na maandenlange reparaties is de ‘plasticvanger’ van het Nederlandse project The Ocean Cleanup weer op pad. De veegarm, voortgetrokken door een sleepboot, is vertrokken uit de haven van Vancouver in het westen van Canada.