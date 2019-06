Schuttevaer Premium Noordzee op, terwijl niemand kan varen Facebook

BLANKENBERGE 18 juni 2019, 17:42

‘Een zeer bijzonder geval’, zo typeerde een medewerker van de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst (VBZR) het binnenslepen van het overbemande zeiljacht Summer of 69, dat vrijdag 15 juni, op de Noordzee op 25 kilometer van Oostende, in een hachelijke situatie was beland.