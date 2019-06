Schuttevaer Premium eConowind de boer op met ventifoils in containers Facebook

Twitter

Email Delfzijl 16 juni 2019, 10:57

Conoship International uit Groningen heeft de afgelopen 10 jaar in alle rust gewerkt aan een systeem voor ondersteunende windaandrijving op zeeschepen. Met de oprichting van het bedrijf eConowind is de zaak in een stroomversnelling geraakt. Er werden proeven gedaan op een schip van Wijnne Barends.