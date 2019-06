Schuttevaer Premium 74 migranten proberen Kanaal over te steken Facebook

Twitter

Email DOVER 01 juni 2019, 22:58

In totaal 74 migranten hebben zaterdag 1 juni geprobeerd in acht kleine bootjes het Kanaal over te steken van Frankrijk naar Groot-Brittannië. Onder de opvarenden die zijn aangehouden waren ook kinderen. Slechts één boot bereikte de kust in het zuidoosten van Engeland. De Britse minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid noemde de situatie ‘zorgwekkend’.