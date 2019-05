Schuttevaer Premium Groot containerschip maakt slagzij tijdens laden en lossen Facebook

LIVERPOOL 31 mei 2019, 12:52

Het 294 meter lange containerschip MSC Matilde heeft vrijdag 24 mei plotseling slagzij gemaakt terwijl het was afgemeerd in Liverpool. Het lag geladen met 2184 containers voor de wal aan het Gladstone Dock in de River Mersey toen het schip sterk naar de rivierkant overhelde.