Schuttevaer Premium CMA CGM bouwt 50.000 peilzenders in containers



Email MARSEILLE 27 mei 2019, 00:21

CMA CGM, één van de grootste containerrederijen ter wereld, gaat zijn containervloot uitrusten met trackers of peilzenders van Traxens in Marseille. Met MSG was CMA CGM in 2012 één van de eerste investeerders in deze startup.