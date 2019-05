Schuttevaer Premium Maersk-baas: dit wordt jaar van handelsoorlogen Facebook

Twitter

Email KOPENHAGEN 24 mei 2019, 23:30

A.P. Møller-Maersk-topman Søren Skou denkt dat een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China niet het einde van de handelsoorlogen is. Zodra dat gebeurt richt president Donald Trump zijn aandacht op Europa, verwacht de baas van ’s werelds grootste containervervoerder. ‘Daar is nog een onopgeloste ruzie over Duitse automakers.’ Het jaar 2019 wordt daarom sowieso het jaar van de handelsoorlogen, denkt de Deen.