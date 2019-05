Schuttevaer Premium Duitse onderzeeër terug naar thuisbasis na lichte aanvaring Facebook

Twitter

Email ECKERNFÖRDE 21 mei 2019, 10:00

Een Duitse marineonderzeeër is op eigen kracht onderweg naar de thuisbasis Eckernförde (bij Kiel) nadat ze averij had opgelopen tijdens een oefening in Noorwegen.