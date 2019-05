Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Toch extra Amerikaanse importheffingen Facebook

Twitter

Email Papendrecht 15 mei 2019, 10:38

Hoewel er meer Capesizers naar de sloperijen gingen in de eerste vier maanden van dit jaar, komen er ook meer nieuwe Capesizers in de vaart, terwijl de markt voor de grote schepen niet geweldig is. De huren voor de Capesizers schommelen rond $ 12.270 per dag. De capaciteit van de Capesize-vloot zal volgens Bimco niet kleiner worden.