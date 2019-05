Schuttevaer Premium Sea-Watch 3 terug naar Libië Facebook

De Sea-Watch 3 is, na een ‘onwettige blokkade’ van meer dan een maand, zaterdag 11 mei vanuit Marseille weer richting Libië vertrokken voor zoek- en reddingsacties. Het schip van de Duitse hulporganisatie Sea-Watch, dat vaart onder Nederlandse vlag, is nog het enige civiele reddingsschip in de centrale Middellandse Zee. Vrijdag werden nog zo’n 70 mensen het slachtoffer van wat de hulporganisatie ‘het dodelijke migratiebeleid van de EU’ noemt. Hun uit Libië vertrokken vluchtelingenboot kapseisde voor de kust van Tunesië.