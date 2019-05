Oekraïne eist schepen en bemanning terug van Rusland Facebook

Oekraïne heeft bij het Internationale Seegerichtshof in Hamburg de teruggave van drie marineschepen en 24 bemanningsleden door Rusland geëist.

De schepen werden in november vorig jaar nabij het door de Russen in 2014 geannexeerde schiereiland Krim opgebracht door de Russen, die stelden dat de schepen zich ongeoorloofd in Russische wateren bevonden. Volgens de Oekraïense delegatie onder leiding van plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken Olena Zerkal was dat niet zo en heeft Rusland de regels van de VN zeerechtconventie overtreden.

Het gerechtshof doet op 25 mei uitspraak. Rusland was bij de zitting op 10 mei niet aanwezig omdat het het gerechtshof niet erkent. (WdN)