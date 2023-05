Ingewikkelde dijkversterking dwars door Zwolle gaat van start

Een van de meest complexe dijkversterkingen uit het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma is maandag 22 mei begonnen in de Scaniahaven in Zwolle. Daar werd een 12 meter lange damwandplank in de dijk langs het Zwarte Water geslagen. Dat is het begin van 7,5 kilometer dijkversterking dwars door Zwolle. Waterschap WDODelta gaat de klus uitvoeren.

Uit onderzoek bleek dat de stadsdijken in Zwolle niet meer voldoen aan de normen voor hoogwaterveiligheid. Bij een doorbraak zouden honderden doden kunnen vallen, volgens het waterschap. Maar de stadsdijken voeren dwars door de binnenstad, langs industrie, scholen en kantoren, liggen gedeeltelijk in een woonwijk en gaan langs een natuurgebied. Op sommige plekken is niet eens zichtbaar dat er een dijk ligt. Daarom hebben het waterschap, aannemers, ingenieurs en Rijkswaterstaat jarenlang gestudeerd op een manier om de klus te klaren. ‘We moeten in de dijk werken, want we kunnen niet naar links en niet naar rechts’, aldus waterschapsbestuurder Hans Wijnen.

De stadsdijken liggen langs de oostelijke oevers van het Zwarte Water en het Zwolle-IJsselkanaal, een drukbevaren route voor de beroepsvaart. Voor het karwei is 300 miljoen euro uitgetrokken. Daarvan is 57 miljoen euro bestemd voor tegenvallers. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden eind 2027 klaar zijn.

