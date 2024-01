Garnalenkotter Z-80 Silverpit naar de sloop

De kotter werd in 1984 voor Rederij Silverpit PVBA in Knokke-Heist gebouwd op de West-Vlaamse Scheepswerven in Oostkamp en afgebouwd bij Perfecta NV in Zeebrugge. Het schip was oorspronkelijk 21,08 meter lang, maar werd in 1995 verlengd tot 23,85 meter. Later werd ook het achterschip dichtgemaakt.

De Z-80 heeft meerdere Nederlandse eigenaren gekend. De laatste jaren heeft de kotter echter niet meer gevist. Tegenvallende resultaten dwongen de laatste Urker eigenaar de kotter op te leggen. Op 26 september 2022 werd rederij Silverpit BV failliet verklaard. Het schip lag opgelegd in Lauwersoog. Eind vorig jaar is ze door een sleepboot opgehaald en naar Kampen gebracht waar Hoeben RDM de kotter zal ontmantelen.

