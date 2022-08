Varend landingsplatform Jacklyn domper voor Jeff Bezos

De 180-meter lange Jacklyn, vernoemd naar de moeder van Bezos, werd in 1997 op stapel gezet voor het Britse ministerie van Defensie. Maar Defensie nam het schip niet af vanwege vertragingen bij de bouw. Uiteindelijk kwam ze als Stena Freighter in de vaart. De Scandinavische ferrymaatschappij Stena zette het schip 14 jaar lang in op de Noord- en Oostzee.

Ambitieuze plannen

In augustus 2018 kocht Blue Origin het vaartuig. Er was een plan voor renovatie en ombouw tot landingsplatform voor een nieuwe generatie ruimtevaartuigen, waaronder de raket New Glenn. Daar kwam echter weinig van terecht. Waarnemers wezen er volgens de Maritime Executive op dat er in december 2020 wel een spectaculaire doopceremonie was geweest, maar uiterlijk weinig aan het schip veranderde. Het platform voor raketten is nooit geïnstalleerd. De haven van Pensacola beweerde echter dat wel vorderingen waren gemaakt.

Hoe het ook zij, op dit moment is het schip op sleeptouw genomen naar een sloopwerf in Brownsville, Texas. Blue Origin wilde in eerste instantie nog kijken naar andere mogelijkheden voor de Jacklyn, maar de haven van Pensacola weigerde medewerking.

