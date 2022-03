Vissers houden hun hart vast voor olieprijs

Wereldpolitiek

De Russische inval in Oekraïne heeft geleid tot een enorme stijging van de gasolieprijs. De visserij ondervindt daar meteen de zware gevolgen van. Was de gasolieprijs al hoog door alle onzekerheden, na de invasie schoot die omhoog naar zo’n 70 cent per liter. Een stijging van zes cent.