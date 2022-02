Schieten op averij grosse ‘Ever Given’ Facebook

Twitter

Email LONDEN 14 februari 2022, 08:00

Liefst 18.300 containers had de ‘Ever Given’ aan boord toen het schip zich vorig jaar maart klem voer in het Suezkanaal. Met zo’n gigant van een containerschip in de hoofdrol, wisten alle belanghebbenden meteen dat de afhandeling van de schade van het ongeval jaren zou gaan duren, als het al geen decennium wordt. Het is een proces dat zich veelal afspeelt achter gesloten Londense deuren, maar met een webinar werd vorige week geprobeerd een beetje zicht op de juridische schermutselingen te bieden.

1 / 1 De afhandeling van de schade rondom de gigantische Ever Given is een langdurig proces. (Foto Robin van den Bovenkamp) De afhandeling van de schade rondom de gigantische Ever Given is een langdurig proces. (Foto Robin van den Bovenkamp)

(Paul Jumelet/NT)