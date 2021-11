Een jaar lang bellen om klant binnen te halen Facebook

Email ALEXANDRIË 02 november 2021, 20:00

Hisham Saadwai belde een jaar lang elke week met een potentiële klant om de logistiek voor het bedrijf te mogen gaan regelen. Toen was het voor de supervisor sales execution bij Hapag-Lloyd eindelijk raak. Hij wist bij de Jushi Group in Egypte de juiste persoon aan de lijn te krijgen. Sindsdien is het bedrijf in Alexandrië klant.

1 / 1 Hisham Saadawi en Olive Wang, logistiek manager voor de Jushi Group. (Foto Hapag Lloyd) Hisham Saadawi en Olive Wang, logistiek manager voor de Jushi Group. (Foto Hapag Lloyd)

(Erik van Huizen)