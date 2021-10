Grote boomkorkotters in België doen het verassend goed Facebook

In tegenstelling tot de boomkorvisserij in Nederland, houden de grote kotters in de Belgische visserij verassend goed stand. Dat blijkt uit het rapport ‘Economische resultaten van de Belgische rederijen’ van het Departement Landbouw en Visserij in Brussel.

1 / 1 De ARM-22 vist al een tijdje met Belgische matten. (Foto Bram Pronk) De ARM-22 vist al een tijdje met Belgische matten. (Foto Bram Pronk)

(Bram Pronk)