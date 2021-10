Binnenvaart profiteert niet van forse uitbreiding DP Terminal Stuttgart Facebook

De DP World containerterminal aan de Ostkai in Stuttgart wordt de komende vijf jaar fors uitgebreid, van 186.000 naar een capaciteit van 320.000 teu. De binnenvaart zal daar echter niet of nauwelijks van profiteren.

1 / 1 De scheepvaart zal in eerste instantie niet profiteren van de grotere overslagcapaciteit, het spoorvervoer wel. (Foto DP) De scheepvaart zal in eerste instantie niet profiteren van de grotere overslagcapaciteit, het spoorvervoer wel. (Foto DP)

De terminal opende in 1996 met een capaciteit van 25.000 teu. Tien jaar later werd de trimodale terminal overgenomen door DP World en veranderde die in een hub met wereldwijde verbindingen.

(Willem de Niet)