Door Damen gebouwde ijsbreker ‘Nuyina’ onderweg naar Australië

De Antarctische ijsbreker Nuyina is vertrokken vanuit Vlissingen. Het 160-meter lange schip is, na vijf jaar bouwen door Damen, onderweg naar Australië.

Het schip werd de laatste maanden afgebouwd bij Damen in Vlissingen, daarvoor werd er aan gewerkt bij Damen Shipyards in Roemenië. Opdrachtgever is DMS Maritime, onderdeel van de Serco Group, die het schip gaat managen voor de Australian Antarctic Division (AAD), die er op haar beurt mee aan de slag gaat in het Zuidpoolgebied.

Naast 160 meter lang is Nuyina ook 25,60 meter breed. Het schip gaat het onderzoeksvaartuig Aurora Australis uit 1989 vervangen. Het nieuwe schip krijgt een waterverplaatsing van 25.400 ton en kan straks met een snelheid van drie knopen door 1,65 meter dik poolijs breken. De staalplaten in de boegsectie zijn 80 millimeter dik.

Vrijvarend kan een snelheid van 16 knopen worden gehaald. De voortstuwing bestaat uit twee dieselmotoren van 9600 kW en twee elektromotoren die elk een verstelbare schroef aandrijven. Daarnaast heeft het schip drie boeg- en drie hekschroeven in tunnels. Aan boord bevindt zich een grote helikopter-hangar met helidek.

Aan boord komt accommodatie voor 110 wetenschappers en 28 bemanningsleden. Volgens scheepsbouwer Damen is de RSV Nuyina één van de meest geavanceerde wetenschappelijke onderzoeksvaartuigen ter wereld.

